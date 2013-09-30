Україна в січні-серпні скоротила споживання газу на 8%

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу в Україні за серпень 2013 року становило 1,948 млрд куб. м, що на 6,1% менше показника серпня 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, об`єм видобутку газу у січні-серпні становив 13,6 млрд кубометрів (збільшився на 0,03%). Об`єм видобутку у серпні становив 1,7 млрд кубометрів.

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Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. Україна у 2010 році спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році – 51,9 млрд куб. м, у 2008 році – 66,3 млрд куб. м, у 2007 році – 69,9 млрд куб. м, у 2006 році – 73,9 млрд куб. м, у 2005 році – 76,4 млрд куб. м.