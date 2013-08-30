Україна продовжить скорочувати обсяги споживання російського газу

Про це він сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

«Я переконаний, що одне з питань захисту наших національних інтересів і відстоювання нашої незалежності – це питання диверсифікації поставок енергоресурсів», - сказав Янукович.

«Ось ви подивіться, скільки ми за останній час за допомогою цієї непростої роботи з Росією вимушені були зробити — скорочувати, скорочувати, скорочувати обсяги споживання російського газу, тому що він для нас дорогий», - відзначив Президент.

Президент також навів приклад, що газ купується Україною з альтернативних джерел (Європа) на 70-80 дол. дешевше за російський.

*** Янукович дав інтерв'ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер Live», «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Кулікову (IСTV) і Ларисі Губіній («5 канал»).

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Підписання угод на поставки газу зі Словаччиною очікується у вересні, а з Румунією – в жовтні цього року.

На сьогоднішній день поставками газу до України займаються енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченка ВЕТЄК (також із території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі, РФ).