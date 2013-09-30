Власників контрабандного тунелю біля словацького кордону відпустили в залі суду

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Ужгородський міськрайонний суд розглянув справу про контрабандний тунель, який впродовж тривалого часу діяв під українсько-словацьким кордоном.

Фігурантами справи були двоє братів-приватних підприємців, жителів Ужгородського району. Вони фактично доглядали за будинком на околиці Ужгорода, з подвір’я якого й виходив контрабандний тунель.

Брати були обвинувачені, зокрема, у самовільному захопленні земельної ділянки та самовільному будівництві, незаконному транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів, зберіганні наркотиків.

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У ході розгляду справи підсудні свою причетність до будівництва і функціонуванню тунелю заперечували. Вони пояснювали, що виключно наглядали за будинком, який належить їхній родичці.

Суд визнав обох братів винними. Старшого, 46-річного брата, засуджено до трьох років обмеження волі, а молодшого, 37-річного, - до трьох років позбавлення волі. Обом призначено випробувальний термін на два роки.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2012 року кримінальна поліція Словаччини заявила про виявлення підземного контрабандного тунелю під україно-словацьким кордоном. На українському боці вихід з тунелю виявили на околиці Ужгорода за 5 метрів від державного кордону в підвалі одного з приватних будинків.

Загальна протяжність тунелю становила 700 м, діаметр - 90 см, глибина - до 6 м. Він був оснащений рейками, якими курсував потяг з вагонетками й переправляв різні товари з України до Словаччини.

У день виявлення тунелю поблизу тунелю на словацькому боці було також виявлено вантажівку, в якій знаходилися 13 тис. блоків цигарок.

20 липня 2012 року слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області було порушено кримінальну справу за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон України та вчинення незаконного придбання, зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 204 КК України.

У серпні співробітники СБУ затримали в Криму двох осіб за підозрою у причетності до будівництва і функціонування підземного тунелю. 23 серпня 2012 року Ужгородським міжрайонним судом відносно цих осіб було обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 2 місяці.