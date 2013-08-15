На Харківщині 50-метровими шлангами через кордон переливали російський бензин

Харківські прикордонники присікли канал незаконного переміщення через україно-російський кордон паливно-мастильних матеріалів.

На тему: На Львівщині німця посадили на 9 років за контрабанду кокаїну

Як повідомив УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Олександр Москвін, канал контрабанди був виявлений сьогодні вночі на ділянці «зеленого» кордону відділу Тополі.

За його словами, до кордону з російської сторони під’їхав бензовоз, а з української сторони автомобіль УАЗ. Із бензовозу через шланги бензин без тиску перетікав на українську сторону в автомобіль, де заливався у ємності. Відстань між автомобілями, які стояли з української та російської сторони, становила близько 50 м.

Москвін зазначив, що зараз правоохоронці встановлюють, скільки саме паливно-мастильних матеріалів було переміщено через кордон.

На цей час підозрювані у причетності до організації протиправної діяльності на державному кордоні затримані. Зараз встановлюється всі обставини події. Тривають відповідні адміністративно-процесуальні дії.