На Одещині перекрили канал контрабандних цигарок

Про це УНІАН повідомили в секторі з питань взаємодії із ЗМІ і громадськістю Південного регіонального управління Держпогранслужби України.

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Згідно з повідомленням, канал виявлено прикордонниками Білгород-Дністровського прикордонного загону разом із співробітниками Міністерства доходів і зборів.

«За останні три доби співробітники відділу прикордонної служби «Степанівка» виявили 2 місця зберігання тютюнових виробів російського і білоруського виробництва, які незаконно переміщалися з Придністров'я до України дрібними партіями», - повідомили в секторі.

У суботу правоохоронці встановили, що в одному з приватних приміщень у населеному пункті Яковлівка (Роздільнянського району Одеської області) зберігається значна кількість контрабандних тютюнових виробів. Прикордонники заблокували виїзди з цього приміщення і повідомили про цей факт співробітникам Міністерства доходів і зборів.

«Власник приміщення, розуміючи безвихідність ситуації, дозволив правоохоронцям зайти в двір і добровільно виніс з гаража 80 коробок (41,25 тис. пачок) тютюнових виробів. Контрабандну продукцію, яка оцінена в 300 тис. грн, вилучили співробітники Міністерства доходів і зборів», - розповіли в секторі.

Крім того, було встановлено, що в місті Роздільна якісь громадяни з метою подальшого поширення на території України контрабандних сигарет вирішили скористатися послугами служби доставки поштових відправлень «Ін тайм».

Як пояснили в секторі, у понеділок вранці співробітники Міністерства доходів і зборів повинні були одержати рішення суду для здійснення обшуку приміщень вказаної служби доставки.

Проте власник контрабандної продукції разом із спільниками (близько восьми чоловік) зробили спробу винести частину контрабанди за межі території, де розташована служба «Ін тайм». На допомогу співробітникам Міндоходів прибули прикордонники, які встигли заблокувати виїзди з території.

В ході обшуку приміщень служби «Ін тайм» в місті Роздільна виявлено 109 коробок (58,72 тис. пачок на 300 тис. грн) тютюнових виробів російського і білоруського виробництва, які вже готувалися до відправлення в різні міста України. Зараз контрабандні сигарети вилучено.