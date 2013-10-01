У Нацбанку немає побоювань, що Україна не зможе розрахуватися за боргами
Національный банк не має жодних побоювань щодо того, що Україна не зможе своєчасно розрахуватися за своїми боргами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова під час прямої телефонної лінії в газеті "Комсомольская правда в Украине".
«Україна розраховується за своїми боргами, ми виконуємо свої зобов'язання. Ці зобов'язання були відомі на початку року: всі знали, що Україна має заплатити МВФ, 4 млрд дол. ми вже заплатили. Платіж 1,6 млрд дол. буде сплачено. Жодних побоювань, що Україна не розрахується за своїми боргами Національний банк не бачить», - сказала Щербакова.
За її словами, на сьогодні Україна має профіцитний баланс, незважаючи на складнощі на зовнішніх ринках.
«Але ця ситуація складна не лише для України, а й для інших європейських держав», - підкреслила Щербакова.
При цьому вона відзначила, що у України були і до цього складні роки, але країна завжди розраховувалася за своїми зобов'язаннями.
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«Ми платили завжди, платили у 2008 році і у 2009 році. Були складні роки, але ми завжди розраховувалися як держава, і намагалися прищепити цю культуру банкам, позичальникам на зовнішньому і на внутрішньому ринку, що за борги потрібно розраховуватися», - сказала Щербакова.
Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за серпень 2013 року скоротилася на 867 млн дол., або на 1,25%, - до 68,352 млрд дол.
Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у серпні поточного року скоротився на 818 млн дол., або на 2,21%, - до 36,062 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - скоротився на 50 млн дол., або на 0,15%, - до 32,289 млрд дол.
Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року у розмірі 483 млрд грн.