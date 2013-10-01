У Нацбанку немає побоювань, що Україна не зможе розрахуватися за боргами

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова під час прямої телефонної лінії в газеті "Комсомольская правда в Украине".

«Україна розраховується за своїми боргами, ми виконуємо свої зобов'язання. Ці зобов'язання були відомі на початку року: всі знали, що Україна має заплатити МВФ, 4 млрд дол. ми вже заплатили. Платіж 1,6 млрд дол. буде сплачено. Жодних побоювань, що Україна не розрахується за своїми боргами Національний банк не бачить», - сказала Щербакова.

За її словами, на сьогодні Україна має профіцитний баланс, незважаючи на складнощі на зовнішніх ринках.

«Але ця ситуація складна не лише для України, а й для інших європейських держав», - підкреслила Щербакова.

При цьому вона відзначила, що у України були і до цього складні роки, але країна завжди розраховувалася за своїми зобов'язаннями.

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«Ми платили завжди, платили у 2008 році і у 2009 році. Були складні роки, але ми завжди розраховувалися як держава, і намагалися прищепити цю культуру банкам, позичальникам на зовнішньому і на внутрішньому ринку, що за борги потрібно розраховуватися», - сказала Щербакова.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за серпень 2013 року скоротилася на 867 млн дол., або на 1,25%, - до 68,352 млрд дол.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у серпні поточного року скоротився на 818 млн дол., або на 2,21%, - до 36,062 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - скоротився на 50 млн дол., або на 0,15%, - до 32,289 млрд дол.

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року у розмірі 483 млрд грн.