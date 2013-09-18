Зовнішній борг України становить 75,7% ВВП

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, розміщеному на сайті відомства.

За даними Нацбанку, обсяг боргу відносно ВВП скоротився на 0,9 п.п. - до 75,7%.

«Основним чинником такої динаміки було скорочення обсягів зовнішніх зобов'язань органів грошово-кредитного регулювання і банків, тоді як борг інших секторів продовжив зростати», - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зовнішні зобов'язання секторів загального державного управління і органів грошово-кредитного регулювання зменшилися з початку року на 1,8 млрд дол. - до 30,4 млрд дол. (17,2% ВВП), зовнішній борг банківського сектора на 0,3 млрд дол. - до 21,3 млрд дол. (12,0% ВВП), зовнішній борг інших секторів економіки збільшився на 1,4 млрд дол. - до 82,7 млрд дол. (46,6% ВВП).

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За даними Нацбанку, в першому півріччі сектором загальнодержавного управління були розміщені облігації зовнішньої державної позики (ОВДП) на 2,2 млрд дол., при цьому погашено зобов'язань по ОВДП на 1 млрд грн, по боргу «стенд-бай» від МВФ на 1,2 млрд дол. Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання скоротився на 1,6 млрд дол., у результаті планових виплат по кредиту МВФ. З початку року українські банки здійснили розміщення єврооблігацій на загальну суму 1,2 млрд дол., при цьому скоротили зобов'язання по довгострокових зовнішніх кредитах з початку року на 2 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України на кінець першого кварталу 2013 року збільшився на 1,2 млрд дол. (0,9%) і становив 136,3 млрд дол., що у свою чергу становило 76,9% ВВП.

Зовнішній борг банківського сектора, за даними Нацбанку, в 1-му кварталі не змінився і становить 21,9 млрд дол. (12,3% ВВП). Зовнішній борг інших секторів економіки в 1-му кварталі збільшився на 1,6 млрд дол. – до 82,9 млрд дол. (46,8% ВВП).