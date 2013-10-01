На Буковині затримали 23-річного тюремника, який продавав наркотики

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 23-річний лейтенант внутрішньої служби, в обов’язки якого входила соціально-виховна та психологічна робота із засудженими, незаконно придбав та зберігав канабіс. Під час спроби офіцера пронести заборонену речовину на територію колонії наркотик було виявлено та вилучено.

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Особу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.