На Буковині затримали 23-річного тюремника, який продавав наркотики
17:30, 01 жовтня 2013Суспільство
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Співробітники УСБУ в Чернівецькій області спільно з працівниками оперативного відділу Сокирянської виправної колонії № 67 затримали начальника одного з відділів колонії, який намагався збути засудженим наркотичний засіб.
Затримано службовця пенітенціарної служби, якій продавав засудженим наркотики / Фото : РИА Новости
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 23-річний лейтенант внутрішньої служби, в обов’язки якого входила соціально-виховна та психологічна робота із засудженими, незаконно придбав та зберігав канабіс. Під час спроби офіцера пронести заборонену речовину на територію колонії наркотик було виявлено та вилучено.
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Особу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
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