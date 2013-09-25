У Донецьку міліціонери змушували жінку продавати наркотики, погрожуючи в'язницею

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратурою Донецька 24 вересня відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання владою і збуту наркотичних засобів міліціонерами.

Було встановлено, що оперуповноважені одного з райвідділів міліції примушували жінку збувати наркотичний засіб "каннабіс", погрожуючи в'язницею за зберігання наркотиків. Правоохоронці намагалися налагодити постійний збут наркотичних речовин з метою отримання від покупців грошей за не притягнення до кримінальної відповідальності.

В результаті незаконної діяльності зловмисники одержали майже 30 тис. грн від трьох громадян.

Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.307 (незаконне виготовлення, зберігання або збут наркотичних засобів) КК України, якими передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратура м. Донецька проводить розслідування. Хід слідства контролює прокурор області.

Як повідомляв УНІАН, раніше Співробітники СБУ і прокуратури Херсонської області, а також обласного відділу внутрішньої безпеки в м. Нова Каховка затримали двох працівників служби з боротьби з незаконним оборотом наркотиків.

Було встановлено, що група з 4 чоловік, до складу якої входили 2 працівників міліції, тривалий час здійснювала незаконний збут ацетильованого опію жителям Нової Каховки.