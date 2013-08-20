У Харкові торговець коноплею підробляв дільничним

09:18, 20 серпня 2013
Суспільство
587 0

У Харкові за торгівлю наркотиками затримали дільничного інспектора одного з райвідділів міліції міста.

Основний дохід міліціонер, ймовірно, мав від наркотиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова, міліціонера затримали під час повторного збуту коноплі.

За його відомостями, у дільничного на місці злочину вилучили 10 г коноплі.

Як встановило слідство, наркотики працівник міліції закуповував у двох громадян. За їхнім місцем мешкання правоохоронці вилучили 200 г висушеної коноплі. Крім того, службовий собака під час обшуку виявив галюциногенні препарати.

На тему: На Харківщині міліція знайшла 70 гектарів коноплі

На сьогодні міліціонеру повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 (зловживання владою, вчинене працівником правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів вчинене повторно) КК України. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Стосовно інших двох громадян на даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та подальшої їх відповідальності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter