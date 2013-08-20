У Харкові торговець коноплею підробляв дільничним

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова, міліціонера затримали під час повторного збуту коноплі.

За його відомостями, у дільничного на місці злочину вилучили 10 г коноплі.

Як встановило слідство, наркотики працівник міліції закуповував у двох громадян. За їхнім місцем мешкання правоохоронці вилучили 200 г висушеної коноплі. Крім того, службовий собака під час обшуку виявив галюциногенні препарати.

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На сьогодні міліціонеру повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 (зловживання владою, вчинене працівником правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів вчинене повторно) КК України. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Стосовно інших двох громадян на даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та подальшої їх відповідальності.