Ложкін та Роднянський потрапили до рейтингу найвпливовіших медіа-менеджерів СНД

До топ-30 найбільш впливових медіаменеджерів СНД увійшли п'ять представників українського медіа-бізнесу. Рейтинг було складено та опубліковано російським інформаційним агентством «РБК». Про це повідомляє «Телекритика».

Як зазначають укладачі рейтингу, до списку потрапили медіа-менеджери, причетні до якісних змін в історії компаній, які зіграли ключову роль у їх розвитку, а також є безумовними авторитетами на ринку.

Фігурантами топ-30 є власники медіакомпаній і холдингів, що займаються оперативним управлінням, топ-менеджери, головні редактори друкованих видань та інтернет-ресурсів, теле-і кінопродюсери.

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Серед найвпливовіших гравців медіаринку СНД названі генеральний директор компанії «Яндекс» Аркадій Волож, президент UMH Group Борис Ложкін, генеральний директор і голова ради директорів РБК Дерк Сауер, теле- і кінопродюсер Олександр Роднянський, генеральний директор ВАТ «Перший канал» Костянтин Ернст та інші особистості, що справили значний вплив на формування українського та російського медіаринку.

30 медіа-менеджерів з представленого списку управляють компаніями з високою капіталізацією і оціночною вартістю. Приміром, капіталізація СТС Медіа коливається на рівні $ 2 млрд, а українська група UMH оцінювалася в $ 500 млн - обидві цифри для двох ринків вельми значні, зазначають укладачі рейтингу.

Для складення списку топ-30 за основу був взятий рейтинг медіахолдингів СНД, підготований РБК в 2013 році, та розширений за рахунок продюсерських і продакшн-компаній.