Найбільші медіа-групи України почали кампанію проти інтернет-піратства

Про це представники медіа-груп заявили на прес-конференції в УНІАН.

У ході прес-конференції керівники чотирьох найбільших медіа-груп України повідомили про запуск комплексної кампанії із захисту своїх прав на відео-контент в Інтернеті.

Медіа-групи консолідували позиції, щоб захищати свої права інтелектуальної власності на свій контент у мережі. За словами представників компаній, мета ініціативи – добитися того, щоб в українському сегменті Інтернету не транслювалося відео без дозволу правовласників.

Директор «Медіа Група Україна» Федір Огарков підкреслив, що не йдеться про обмеження для користувачів інтернет-ресурсів.

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"Більш того, ми в цьому зацікавлені, тому що це розширення нашої аудиторії", - зазначив він.

За словами Огаркова, питання полягає в тому, що сьогодні правовласники пропонують інтернет-ресурсам спільно і легально заробляти гроші.

Глава StarLightMedia Володимир Бородянський пояснив, як це все виглядатиме. Зокрема, ініціатори проекту пропонують інтернет-ресурсам розміщувати їх відео в їх плеєрах, і користувачі зможуть бачити цей контент в їх плеєрах безкоштовно, причому рекламу регулюватимуть самі медіа-групи, а інтернет-ресурси отримуватимуть доходи завдяки тому, що рекламу переглядатиме більше користувачів.

За його словами, протягом найближчих трьох місяців (до 1 жовтня 2013 року) представники інтернет-майданчиків зможуть подати заявки на участь у контент-партнерстві «Чисте небо» й отримати можливість розміщення легального відео медіа-груп на своїх сторінках на спеціальних умовах. Для користувачів сайтів цей контент залишиться таким же безкоштовним і доступним, як і зараз.

У прес-релізі також цитуються слова генерального директора «1+1 Медіа» Олександра Ткаченка, який зазначає, що медіа-групи готові співпрацювати з ресурсами й переслідують інтереси всіх сторін.

"Інтернет-ресурси зможуть, як раніше, демонструвати відео, користувачі – переглядати це відео, але в набагато кращій якості, а правовласники отримають можливість розвитку. Нам вдалося продумати модель, де кожна зі сторін залишається у виграші, а з боку ресурсів необхідні лише мінімальні зусилля й бажання співпрацювати», - зазначає він.

Також у ході прес-конференції було поширено лист до представників інтернет-бізнесу, в якому зазначається, що представники телевізійної індустрії, медіа-групи Inter Media Group, «1+1 Медіа», «Медіа Група Україна» і StarLightMedia мають намір розвивати ринок легального відео-контенту в Інтернеті й боротися з сайтами, які розміщують охоронюваний правом інтелектуальної власності контент без дозволу правовласників або надають до нього доступ. «Низка великих українських майданчиків уже підтримали нашу ініціативу й налагодили законну демонстрацію телевізійного контенту», - зазначається в листі.

«Ми, як компанії-виробники контенту й великі телевізійні правовласники країни, докладаємо максимум зусиль, коштів, часу, щоб створити для українського глядача телевізійні проекти, глядацький успіх яких підтверджено на міжнародному рівні. Й те, що цей контент використовується інтернет-сайтами незаконно, порушує наші права, обмежує розвиток нас, як виробника і власника права, позбавляє глядача нових програм завтра», - підкреслюють представники телеіндустрії.

У листі зазначається, що правовласники хотіли б змінити ситуацію, що склалася. «Ми звертаємося до представників інтернет-майданчиків, які використовують наш контент без дозволу, із закликом про співпрацю. Протягом найближчих трьох місяців (до 1 жовтня 2013 року) ви можете отримати легальний контент, що належить медіа-групам, на спеціальних умовах. Для користувачів вашого сайту наш контент залишиться таким же безкоштовним і доступним, як і зараз. Для цього необхідно зв'язатися з медіа-групою, контент якої ви транслюєте або хочете транслювати, провести переговори й прийти до угоди», - йдеться в листі.

За словами представників телеіндустрії, їхня єдина позиція покликана запобігти подальшому нелегальному використанню контенту.

«Ми готові до відкритого й конструктивного діалогу і звертаємося до всіх учасників ринку, громадськості та органів державної влади із закликом про об'єднання зусиль. Ми віримо, що спільні зусилля гравців ринку зможуть змінити ситуацію й сприятимуть розвитку всієї медіа-галузі», - зазначається в листі.

**** «1+1 Медіа» – один із найбільших медіа-холдингів в Україні. Група об'єднує 5 телеканалів – 1+1, 2+2, ТЕТ, 1+1 International і низку інших медіа-активів.

ТОВ «Медіа Група Україна» – медіахолдинг, створений в 2010 році. Об'єднує національний телеканал загального інтересу «Україна», спортивні канали «Футбол» і «Футбол+», регіональний канал «Донбас», сейлз-хаус «Медіапартнерство», компанію «Діджитал Скрінз» (oll.tv), продакшн-компанію «Теле Про» і холдинг «Сегодня Мультимедиа». 99,999% акцій компанії належить групі «Систем Кепітал Менеджмент».

U.A. Inter Media Group Limited – Медіа-групу було створено в 2005 році, до її складу входять 9 телеканалів – Інтер, Інтер+, НТН, К1, МЕГА, Ентер-фільм, К2, Піксель, Zoom та інші медіа активи.

StarLightMedia об'єднує шість телеканалів (СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, QTV), три сейлз-хауз, три продакш-студії, дві сервісні компанії для забезпечення теле/кіновиробництва й підрозділ із розвитку онлайн-проектів.