Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на $17 мільйонів

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 11,84%, або на 2,907 млрд дол.

Також повідомляється, що на 1 жовтня 2013 року резерви в іноземній валюті становили 19,859 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 15,40 млн дол., золото — 1,765 млрд дол.

За інформацією Національного банку України, на динаміку золотовалютних резервів найбільшим чином вплинули залучення уряду України на внутрішньому й зовнішньому ринках (882 млн дол. США), платежі за державним і гарантованим державою боргом (475 млн дол. США), які здійснювалися урядом України своєчасно й у повному обсязі, а також інтервенції Національного банку України на валютному ринку (-582,5 млн дол. США).

На тему: Нацбанк у вересні зберіг золотовалютні резерви на колишньому рівні

Як повідомляв УНІАН, раніше член правління Нацбанку Олександр Дубихвіст повідомив, що резерви Нацбанку за підсумками вересня практично не змінилися.

Золотовалютні резерви Національного банку України в серпні знизилися на 4,7%, або на 1,068 млрд дол.

За підсумками 2012 року резерви Нацбанку скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол.