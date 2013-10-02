Нацбанк у вересні зберіг золотовалютні резерви на колишньому рівні

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Києві повідомив член правління Нацбанку Олександр Дубихвост.

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«За підсумком місяця цифри будуть опубліковані на цьому тижні. Але я можу констатувати, що резерви практично не змінилися, тобто цифри практично такі самі», - сказав Дубихвост.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в серпні знизилися на 4,7%, або на 1,068 млрд дол., і на 1 вересня становили 21,652 млрд дол.

За інформацією Держстату, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 11,8%, або на 2,894 млрд дол. На 1 вересня 2013 року резерви в іноземній валюті становили 19,764 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 15,21 млн дол., золото - 1,872 млрд дол.