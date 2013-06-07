Золотовалютні резерви НБУ знову «схудли»

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) в травні знизилися на 2,8%, або на 697 млн дол., і на 1 червня становили 24,541 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 0,02%, або на 5 млн дол.

На 1 червня резерви в іноземній валюті становили 22,888 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 14,27 млн дол., золото - 1,638 млрд дол.

Як повідомляє НБУ, в травні на зміну розміру резервів істотно вплинуло погашення чергового траншу за кредитом МВФ у розмірі 968 млн дол. США в еквіваленті й виплати з погашення облігацій державної позики в сумі 427 млн дол. США. Збільшення резервів відбулося переважно за рахунок надходження коштів від розміщення урядом внутрішніх державних облігацій, номінованих в іноземній валюті.

Також повідомляється, що загальне сальдо інтервенцій за травень було позитивним і становило 395 млн дол. США в еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) в квітні зросли на 2,06%, або на 509 млн дол., і на 1 травня становили 25,238 млрд дол., із початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 2,82%, або на 692 млн дол.

Золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., загалом за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).