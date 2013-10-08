В Україні вперше з початку року зафіксували інфляцію в 0,1%

Згідно з інформацією Державної служби статистики України, у вересні проти грудня 2012 року базова дефляція сповільнилася до 0,2% (БІСЦ - 99,8%). У річному вираженні, до вересня 2012 року, збереглася інфляція на рівні 0,1% (БІСЦ - 100,1%). За січень-вересень 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збереглася інфляція на рівні 0,3% (БІСЦ - 100,3%).

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, показник інфляції в Україні у вересні 2013 року порівняно із серпнем становив 0%, у річному вираженні (проти вересня 2012 року) зафіксована дефляція 0,5%, з початку 2013 року (вересень 2013 року до грудня 2012 року) дефляція становила 0,6%.

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Останній раз інфляцію було зафіксовано у квітні 2012 року, при цьому в цілому за підсумками 2012 року зафіксовано дефляцію в 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) - 4,8%, граничного дефіциту держбюджету - 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП - 3,4%.