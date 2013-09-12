Проект бюджету-2014 передбачає інфляцію більше 8%

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів.

"Основні показники проекту державного бюджету на наступний рік базуються на зростанні ВВП 3%. Інфляція передбачена на рівні грудень до грудня – 8,3%, державний борг – 32,4% від ВВП, дефіцит державного бюджету очікується на рівні 2,7% від ВВП", - зазначається у повідомленні.

У відомстві також зазначають, що бюджет наступного року буде збалансованим і його головна мета - забезпечити стабільність державних фінансів та завдання економічного розвитку і соціального захисту громадян.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова зазначила, що на засіданні Кабмін попередньо схвалив документ і в найближчі дні він буде доопрацьований і відкоригований з тим, щоб протягом поточного тижня, до 15 вересня, подати його на розгляд до Верховної Ради.