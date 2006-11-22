NASA оголосило про втрату марсіанського зонда

Фахівці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) визнали, що марсіанський зонд Mars Global Surveyor, швидше за все, безповоротно втрачений.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт агентства, зв`язку з апаратом немає вже більше двох тижнів. Таким чином, підсумували в NASA, місія зонда може вважатися закінченою.

Проте, вчені зазначили, що робота Mars Global Surveyor перевершила всі очікування. "Місія зонда кардинально змінила наші погляди на Марс", - сказано в заяві агентства.

Апарат Mars Global Surveyor є рекордсменом серед марсіанських зондів. Він був запущений 7 листопада 1996 року і провів у космосі 10 років. Його місія була розрахована до 31 січня 2001 року. Проте зонд пропрацював набагато довше. В квітні 2005 року Mars Global Surveyor сфотографував апарати Mars Odissey і Mars Express, ставши першим космічним зондом, що зняв інший апарат, який перебуває на позаземній орбіті.

Всього апарат зробив понад 240 тисяч знімків Марса і Землі.