Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, підтримують вступ до ЄС 87%, а серед тих, хто переважно розмовляє російською, - 77%.

84% опитаних українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, за останній рік цей показник зріс.

"Переважна більшість (84%) опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу (у грудні 2022 р. підтримка становила 79%). Не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022 р. таких було 8%)", - йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, вступ до ЄС підтримують 91% жителів Західного регіону, 86% - Центрального, 78% жителів Сходу та 74,5% жителів Півдня.

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Крім того, чим молодші респонденти, тим частіше вони підтримують вступ до ЄС - частка таких зростає з 80% у найстаршій (60 і більше років) групі до 89% серед тих, кому менше 30 років.

"Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, підтримують вступ до ЄС 87%, а серед тих, хто переважно розмовляє російською, - 77%", - зауважили автори дослідження.

23% опитаних вважають, що Україна зможе вступити до ЄС упродовж 1-3 років, 27% - упродовж 3-5 років, 15% - упродовж 5-10 років, 5% - 10-20 років. 6% дотримуються думки, що Україна ніколи не зможе вступити до ЄС.

"Серед тих, хто не підтримує вступ до ЄС, 42% вважають, що Україна ніколи не зможе вступити до цього союзу, серед тих, хто підтримує вступ, так вважають лише 2%", - йдеться у результатах опитування.

*** Опитування 2 тисяч респондентів віком від 18 років проводилося з 19 по 25 січня методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю та типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Війна в Укараїні - що думають українці

Згідно з результатами всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології упродовж 5-10 лютого, більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Так, 73% опитаних запевнили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. 3% сказали, що готові терпіти рік, про півроку заявили ще 3%, а 18% - про декілька місяців.

Водночас у КМІС зауважили, що з травня 2022 року ситуація не змінюється: тоді 71% готові були терпіти стільки, скільки потрібно буде, а у грудні 2023 року - 73%.

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