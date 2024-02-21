3% сказали, що готові терпіти рік, про пів року заявили ще 3%, а 18% - про декілька місяців.

Більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 5-10 лютого 2024 року.

Так, 73% опитаних запевнили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. 3% сказали, що готові терпіти рік, про пів року заявили ще 3%, а 18% - про декілька місяців.

"При цьому з травня 2022 року ситуація не змінюється – у травні 2022 року 71% готові були терпіти стільки, скільки потрібно буде, у грудні 2023 року – 73%", - зауважують у КМІС.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю. Вивчено думку 1202 респондентів. Статистична похибка такої вибірки не перевищує 3,2%.

Думка українців про закінчення війни

66% українців вірять, що війна завершиться поверненням всіх територій. Так, респондентам КМІС були зачитані п’ять можливих сценаріїв : від "збереження державності і незалежності України, хай навіть із вимушеними територіальними втратами" до "перенесення бойових дій на територію РФ".

Відповідно до отриманих результатів, 66% вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. У тому числі 14% впевнені, що буде не тільки відновлено територіальну цілісність, а що бойові дії будуть взагалі перенесені на територію Росії.

Але при цьому соціологи звертають увагу, що порівняно з травнем 2022 року стало трохи менше тих, хто вважає реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності. Так, у травні 2023 року вірили у відновленні цілісності – 71%, з яких про перенесення боїв на територію країни-агресора казали 10%.

Опитування також продемонструвало, що українці зберігають оптимізм щодо питання переможця у війні. Так, станом на початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірять в перемогу України, з них 60% безумовно переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому.

Про те, що переможе Росія, наразі думають 4% (у травні 2022 року таких було 1%).

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