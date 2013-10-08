ВР ухвалила законопроект, який спростить відкриття бізнесу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 307 із 392 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ним передбачено спрощення та здешевлення процедури започаткування бізнесу в Україні через, зокрема, подання державному реєстратору під час проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб - підприємців відомостей, необхідних для реєстрації такої особи органами державної податкової служби як платника податку на додану вартість, єдиного податку, інших податків та зборів (у разі, якщо відповідно до закону чи за рішенням особи передбачено реєстрацію особи як платника відповідного податку); скасування вимоги щодо справляння реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця.

Також законопроектом передбачено здійснення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб - підприємців шляхом подання електронних документів без обов'язкового використання електронного цифрового підпису, використовуючи інші способи ідентифікації особи заявника, наприклад, передавання файлу із зображенням, QR-коду тощо з використання IT-технологій та мобільного зв’язку (для достатньої деталізації пропонується визначити ці технічні способи ідентифікації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних і фізичних осіб – підприємців).

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Пропонується відмова від обов’язковості та перехід до добровільності використання печаток суб’єктами господарювання приватного права. Також передбачається унормування та розширення обсягу відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб - підприємців, до яких надається доступ на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації.

У пояснювальній записці йдеться, зокрема, що ухвалення законопроекту дозволить забезпечити покращення позицій України в міжнародних рейтингах щодо інвестиційної привабливості економіки та легкості ведення бізнесу в державі. Зокрема, у рейтингу Doing Business за показником «Легкості започаткування бізнесу» Україна може піднятися на 21 пункт (за умови, якщо інші країни не проведуть реформ, які дозволять їм випередити Україну), а також зменшить можливості для здійснення рейдерства.