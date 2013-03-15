Арбузов пообіцяв бізнесу створити комфортні умови роботи в Україні

Уряд має намір здійснити низку реформ за кількома ключовими напрямками, які дозволять реалізувати поставлену Президентом Віктором Януковичем завдання щодо входження нашої країни в першу сотню світового рейтингу Doing Business. Про це перший віце-прем'єр Сергій Арбузов написав у своїй статті для українського англомовного тижневика "Kyiv Post".

Зокрема, перший віце-прем'єр пообіцяв подальше спрощення процедури реєстрації підприємств, набуття ними статусу платника ПДВ, спрощення постановки на податковий облік. Крім того, уряд має намір посилити захист прав інвесторів. Для цього буде введена громадянська відповідальність за порушення цих прав, буде вдосконалена діяльність акціонерних товариств.

Арбузов також пообіцяв, що буде і далі продовжена лібералізація податкового законодавства, зокрема, зниження податкового навантаження з ПДВ, доопрацьована система адміністрування цього податку.

Як відмічає РБК-Україна, серед нових напрямків роботи держави по спрощенню ведення бізнесу Сергій Арбузов назвав врегулювання питань міжнародної торгівлі. Зокрема, буде спрощено митний контроль, який планується побудувати на результатах аналізу ризиків та митного пост-аудиту. «Підсумком має стати скорочення до 5% кількості оглядів товарів і транспортних засобів. Зараз цей показник становить близько 15-20%», - підкреслив Арбузов у своїй колонці.

Ще одне нововведення стосується удосконалення процедури банкрутства та санації підприємств - впровадження автоматизованої системи анонімного тестування та автоматичного відбору арбітражних керуючих.

Говорячи про реалістичність планів поліпшити позиції України в рейтингу ведення бізнесу Doing Business, Сергій Арбузов зазначив, що Україні і раніше вдавалося різко покращувати свої позиції в цьому рейтингу завдяки проведеним реформам: «Ми налаштовані дуже оптимістично. У тому числі і з тієї причини, що на початку 2013 р., коли Україна піднялася на 15 позицій рейтингу, укладачі Doing Business не врахували у своїх оцінках цілий ряд реформ, спрямованих на дерегуляцію та створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Зокрема, мова йде про 52 нових законах та 36 нормативних актах Кабінету Міністрів, які вступили в дію з 1 січня поточного року».

Рейтинг легкості ведення бізнесу - Doing Business щорічно складається експертами Міжнародної фінансової корпорації Світового Банку. Вважається, що цей рейтинг - ключовий індикатор бізнес-клімату в тій чи іншій країні. За підсумками 2012 р. Україна зайняла 152 місце, в 2013 р. - 137 місце.