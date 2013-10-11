На Абдулліну порушили кримінальну справу за слова про «бидлячі школи» (документ)

Щодо солістки Національної опери України Катерини Абдулліної, яка назвала українські школи "бидлячими", розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомив народний депутат Ігор Мірошниченко ("Свобода") на своїй сторінці в Facebook.

Як йдеться у відповіді МВС на депутатське звернення, фотокопію якого оприлюднив депутат, міліцією розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).

Ведеться досудове розслідування.

"Тримаємо і далі на контролі" , - сказав Мірошниченко.

Як повідомляв УНІАН, в українському сегменті соціальної мережі Facebook було поширено скриншот з коментарем солістки Національної опери Катерини Абдулліної в одному з обговорень на тему російської мови. "Віддала дитину в російську гімназію і ще жодного разу не пошкодувала. Всі предмети російською, все ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка - я навіть плакала. Російською дуже красиво говорили старшокласники. Співали і читали вірші. Та й взагалі, контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл. У першому класі 3 рази на тиждень укр мова, і випускники розмовляють нею значно краще, ніж випускники укр шкіл. Я радію, що моя дочка вчиться серед морально здорових дітей. А не серед бидла", - написала Абдулліна.

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Пізніше скандальний коментар співачки у Фейсбуці був видалений.

6 вересня Міністерство культури України оприлюднило заяву, в якій назвало висловлювання Абдулліної аморальним. "Дуже соромно, що у сфері культури працює людина з таким низьким особистим рівнем культури. Солістка Національної опери, яка мала б бути носієм духовності і національного культурного багатства, натомість постала перед громадськістю як аморальна, нетолерантна особа", - йдеться в заяві.

У міністерстві зазначили, що Абдулліна представляє Україну на міжнародному рівні, зокрема і виконуючи українські народні пісні. "Тому вона повинна була б, щонайменше, поважати ту культуру, носієм якої вона виступає в своїй професійній діяльності. Натомість вона дозволила собі публічно висловити зневагу до мови і її носіїв", - зазначають у відомстві.