Абдулліна звинуватила колишнього чоловіка у підробці посту про "бидло"

"Проаналізувавши ситуацію, що склалася в медіа просторі і «танець на кістках», який мені влаштували в Національній опері, у мене є припущення, кому це було потрібно. Передусім, моєму колишньому чоловікові - Олегу Кучерову" , - сказала Абдулліна в інтерв'ю Вестям.

Вона вважає, що її колишній чоловік , який "добре розбирається в комп'ютерах" і "може зламати будь-який профіль у соцмережі і прочитати переписку", доклав руку до фальсифікації скандального скріншоту, аби помститися їй за розрив відносин і відмову в допомозі з оформленням громадянства.

Також вона розповіла, що володіє українською і попросила вибачення за "чужі" вислови про українськомовні школи.

"Я народилася і виросла в Києві. Навчалася в російськомовній школі, що не виключало вивчення української. Також я володію англійською та італійською" , - зазначила співачка.

Нагадаємо, 6 вересня в ЗМІ з'явилися повідомлення про коментар солістки Національної опери Абдулліної у Facebook, де вона називає учнів українськоомовних шкіл "бидлом".

"Так загалом-то контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл... Я рада, що моя дочка навчається серед морально здорових дітей. А не серед бидла" , - було написано в коментарі.