Солістка Нацопери назвала учнів українських шкіл бидлом (фото)
13:59, 06 вересня 2013Політика
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Сопрано української опери Катерина Абдулліна в коментарях під записом на Facebook обзивала школярів та їхніх батьків.
Моя дочка навчається серед морально здорових дітей. А не серед бидла - Абдулліна
У повідомленні у Фейсбуці, артистка хвалиться тим, що віддала дітей навчатися в російську гімназію. «Всі предмети російською, все гранично ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка, я навіть плакала. Російською дуже красиво говорили старшокласники», - пише солістка Національної опери.
Також Катерина Абдулліна висловлюється на адресу шкіл. «Так, загалом контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл... Я рада, що моя дочка навчається серед морально здорових дітей.
Після критики користувачів фейсбук Абдулліна видалила своє повідомлення.
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