Солістка Нацопери назвала учнів українських шкіл бидлом (фото)

У повідомленні у Фейсбуці, артистка хвалиться тим, що віддала дітей навчатися в російську гімназію. «Всі предмети російською, все гранично ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка, я навіть плакала. Російською дуже красиво говорили старшокласники», - пише солістка Національної опери.

Також Катерина Абдулліна висловлюється на адресу шкіл. «Так, загалом контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл... Я рада, що моя дочка навчається серед морально здорових дітей.

Після критики користувачів фейсбук Абдулліна видалила своє повідомлення.