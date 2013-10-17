У Генпрокуратурі сподіваються, що США повернуть Мельника до України

У Генеральній прокуратурі України сподіваються, що США або видадуть Україні екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, або видворять його до тієї країни, з якою в України є угода про екстрадицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник головного управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з оргзлочинністю і корупцією Генпрокуратури України Володимир Кривуценко.

"Ми сподіваємося, що його повернуть (до України – УНІАН) або хоча б видворять за межі США до тієї держави, з якою у нас є договірні відносини і ми зможемо його екстрадувати", - зазначив Кривуценко.

При цьому він нагадав, що після оголошення в міжнародний розшук слідство у справі Мельника" було зупинено.

На питання, чи означає, що після виконання міжнародно-правових доручень, які були направлені Генпрокуратурою в США, слідство буде відновлено, Кривуценко сказав: "Слідство може поновлюватися для виконання окремих слідчих дій, якщо будуть підстави".

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"А якщо нам його не повернуть, то підстав не буде. Тоді ми вживатимемо заходів за конкретною ситуацією. Поки що припускати нічого не будемо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц.р. при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.