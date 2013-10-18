У Тернополі чоловік із гвинтівкою цілився у людей на зупинці

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інформація про те, що на вул. Микулинецькій розгулює чоловік із рушницею та поводить себе неадекватно, надійшло сьогодні до працівників Тернопільського міськвідділу міліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. На зупинці громадського транспорту міліціонери побачили нетверезого чоловіка, який тримав у руках пневматичну гвинтівку і цілився з неї в сторону людей та транспорту, що проїжджав поруч.

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Власником зброї виявився 27-річний тернополянин. Чоловік запевнив міліціонерів, що пострілів з пневматичної рушниці не здійснював, а просто вийняв її з чохла, аби роздивитися, бо щойно тільки придбав зброю.

Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, тернополянин раніше був судимий за хуліганство.