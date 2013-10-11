Пенсіонер застрелив свою співмешканку і сам застрелився

У Запоріжжі 65-річний чоловік застрелив свою співмешканку і покінчив життя самогубством.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Запорізькій області, повідомлення про подію надійшло до міліції напередодні ввечері 10 жовтня.

«10 жовтня о 15:45 до Ленінського райвідділу міліції м. Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що по вулиці Огарьова чоловік, 1948 року народження, застрелив із мисливської рушниці свою співмешканку, 1952 року народження, після чого покінчив життя самогубством», - повідомили в міліції.

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За даними правоохоронців, на місце події виїхала оперативна група. Попередньо встановлено, що причиною скоєння злочину стали ревнощі. Слідчий відділ Ленінського РВВС вніс відомості про подію до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу - «Умисне вбивство». Ведеться слідство.