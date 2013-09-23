На Львівщині чиновник ОДА застрелив колегу на полюванні

Як повідомила Радіо Свобода керівник прес-служби УМВС у Львівській області Світлана Добровольська, обоє чоловіків поблизу водоймища полювали на качок і чиновник ОДА через необережність смертельно травмував іншого мисливця, свого друга.

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Чоловік сам звернувся у райвідділ міліції 21 вересня зранку, повідомивши, що смертельно травмував товариша.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 119 Кримінального кодексу «вбивство через необережність».