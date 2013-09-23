На Львівщині чиновник ОДА застрелив колегу на полюванні
23:47, 23 вересня 2013Суспільство
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21 вересня неподалік села Липники, що у Пустомитівському районі Львівської області, 54-річний спеціаліст відділу Львівської ОДА на полюванні застрелив свого 62-річного товариша, комірника управління комунального майна Львівської облради.
Чоловік сам звернувся у райвідділ міліції, повідомивши, що смертельно травмував товариша Фото popgun.ru
Як повідомила Радіо Свобода керівник прес-служби УМВС у Львівській області Світлана Добровольська, обоє чоловіків поблизу водоймища полювали на качок і чиновник ОДА через необережність смертельно травмував іншого мисливця, свого друга.
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Чоловік сам звернувся у райвідділ міліції 21 вересня зранку, повідомивши, що смертельно травмував товариша.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 119 Кримінального кодексу «вбивство через необережність».
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