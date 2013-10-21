Держспоживінспекція: Рівень виконання антитютюнових законів в Україні підвищився

Спільні оперативні дії в рамках меморандуму про співпрацю між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та членами коаліції "За вільну від тютюнового диму Україну" дозволили підвищити рівень виконання важливих антитютюнових законів. Про це під час засідання 5-ої Консультативної ради з захисту прав споживачів держав-учасниць СНД заявив голова Держспоживінспекції України Сергій Орєхов, передає прес-служба відомства.

Успішний досвід Держспоживінспекції Украіїни було взято до уваги усіма учасниками Консультативної ради. Наразі було повідомлено, що за 9 місяців 2013 р. з перевірених Держспоживінспекцією України більш, ніж 2 тис. суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, порушення встановлені у 17,7% перевіреної кількості.

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"Вживання тютюну є однією з найбільших небезпек для здоров'я. Від неї щорічно в світі помирає близько шести мільйонів осіб - в середньому, одна людина кожні шість секунд. Найстрашнішим у цій статистиці є той факт, що тютюнова індустрія, у боротьбі за прибуток, все більше втягує і жінок, випускаючи "жіночі" марки сигарет - тонкі, легкі, ароматизовані і нетрадиційно упаковані. Внаслідок цього, на сьогоднішній день більша половина курців - жінки, а саме від їхнього здоров'я залежить здоров’я майбутніх поколінь української нації. Саме тому боротьба з курінням - це один із пріоритетів державної політики", - наголосив голова Держспоживінспекції України Сергій Орєхов.