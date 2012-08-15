Україна має намір заблокувати австралійські антитютюнові заходи

Верховний суд Австралії відхилив скаргу тютюнових компаній на новий закон, який встановлює найжорсткіші у світі правила продажу їхньої продукції, пише Радіо Свобода.

За цим законом, який набере чинності в грудні 2012 року, виробники тютюну не зможуть відображати свої кольори, марки і логотипи або мати відмінний від інших дизайн сигаретних пачок. Вся продукція продаватиметься в однакових коробках оливкового кольору, на яких обов’язковими будуть застереження про шкоду куріння.

Виробники цигарок намагалися переконати суд, що заборона на фірмову символіку порушує їхні права на інтелектуальну власність.

Тютюнові компанії не полишають сподівань захистити свої позиції з використанням процедур Світової організації торгівлі.

Україна як виробник тютюну разом з Гондурасом і Домініканською республікою надсилає офіційний запит щодо австралійських вимог до пакування продукції.