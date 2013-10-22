Спецслужби США прослуховували мільйони телефонів в Іспанії, Італії та Нідерландах

За повідомленням місцевих італійських ЗМІ, спецслужбам США вдалося роздобути доступ до мільйонів особистих телефонних розмов, sms-повідомлень та електронної пошти, що належить італійським громадянам, пише Російська газета.

Цю інформацію в інтерв'ю Radio24 підтвердив депутат Клаудіо Фава, член парламентського комітету з контролю за системами безпеки (Copasir), який прокоментував недавній інцидент з прослуховуванням у Франції.

"Мені здається очевидним, що подібні дії мали місце бути також на території Італії. Якщо читати Le Monde між рядків, то стає зрозумілим, що система перехоплення інформації з використанням сенсорів була використана і в інших країнах світу. Більше того, ця інформація не заперечувалася самими керівниками американських спецслужб, з якими ми зустрічалися в Америці два тижні тому. Їх головним виправданням було те, що вони поважають американські закони в галузі прайвасі і керуються інтересами своєї національної безпеки. Однак той факт, що їх дії йдуть у розріз із законами країн-союзників (ред.: союзників США по НАТО), американців, схоже, мало турбує. Нас же це не повинно залишати байдужими", - пояснив Фава.

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На голландському новинному ресурсі DutchNews.nl також з'явилася інформація про те, що американські спецслужби записували 1,8 млн телефонних розмов голландців щомісячно , повідомляє Russia Today. У матеріалі зазначено, що в Нідерландах найбільше інформації вимагали саме про телефонні дзвінки. У 2011 році число запитів про те, звідки був зроблений дзвінок, склало 57 тис.

Іспанське видання El País повідомляє про те, що влада країни також підозрюють американські спецслужби в стеженні за своїми громадянами. Однак впевнені, що масштаби прослуховування не торкнулися політиків, як це трапилося з президентом Бразилії Ділмою Русеф і колишнім главою Мексики Феліпе Кальдероном.

Нагадаємо, що 21 жовтня газета Le Monde опублікувала дані, розсекречені колишнім агентом американських спецслужб Едвардом Сноуденом. У період з 10 грудня 2012 року з 8 січня 2013 Агентство національної безпеки США (АНБ) перехопило 70,3 млн телефонних розмов і смс французів.