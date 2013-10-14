Бразилія розробить електронну пошту із захистом від спецслужб США
Уряд Бразилії почав розробку безпечної електронної пошти, яка дозволить захистити офіційну кореспонденцію від американських спецслужб.
Уряд Бразилії почав розробку безпечної електронної пошти, яка дозволить захистити офіційну кореспонденцію від американських спецслужб. За даними Agence France-Presse, про це заявила увечері 13 жовтня президент країни Ділма Руссеф, повідомляє Лента.ру.
Відповідне розпорядження Руссефф віддала Федеральній службі обробки даних, підконтрольній міністерству фінансів .
За словами президента, розробка безпечної пошти стане першим кроком на шляху до секретності і недоторканності офіційного листування.
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Влада Бразилії почали вживати заходів, спрямованих на посилення електронної безпеки, після повідомлення про стеження за електронним листуванням громадян Бразилії з боку американського Агентства національної безпеки. Зокрема, Руссефф закликала ООН розробити систему регулювання інтернету, яка надавала б можливість захищати права людини і в онлайн-середовищі. Крім того, в Бразилії почали розробляти законопроект, що пропонує розміщувати персональні дані бразильських користувачів на серверах, розташованих всередині країни.
Інформація про стеження за кореспонденцією громадян Бразилії, в тому числі й самої Ділми Руссефф, що була надана колишнім співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом і оприлюднена на початку вересня. Ці відомості привели до загострення відносин між Бразилією і США. Зокрема, Руссефф відмовилася від візиту до Вашингтона, запланованого на середину жовтня.