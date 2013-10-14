Бразилія розробить електронну пошту із захистом від спецслужб США

Уряд Бразилії почав розробку безпечної електронної пошти, яка дозволить захистити офіційну кореспонденцію від американських спецслужб. За даними Agence France-Presse, про це заявила увечері 13 жовтня президент країни Ділма Руссеф, повідомляє Лента.ру.

Відповідне розпорядження Руссефф віддала Федеральній службі обробки даних, підконтрольній міністерству фінансів .

За словами президента, розробка безпечної пошти стане першим кроком на шляху до секретності і недоторканності офіційного листування.

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Влада Бразилії почали вживати заходів, спрямованих на посилення електронної безпеки, після повідомлення про стеження за електронним листуванням громадян Бразилії з боку американського Агентства національної безпеки. Зокрема, Руссефф закликала ООН розробити систему регулювання інтернету, яка надавала б можливість захищати права людини і в онлайн-середовищі. Крім того, в Бразилії почали розробляти законопроект, що пропонує розміщувати персональні дані бразильських користувачів на серверах, розташованих всередині країни.

Інформація про стеження за кореспонденцією громадян Бразилії, в тому числі й самої Ділми Руссефф, що була надана колишнім співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом і оприлюднена на початку вересня. Ці відомості привели до загострення відносин між Бразилією і США. Зокрема, Руссефф відмовилася від візиту до Вашингтона, запланованого на середину жовтня.