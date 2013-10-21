Прем'єр Франції вимагає від США пояснень щодо інциденту з прослуховуванням

Крім того, Ейро зажадав від США "обгрунтування та чіткого пояснення причин застосування таких методів контролю", передають у понеділок французькі ЗМІ.

"Я глибоко вражений... Це неймовірно, що країна, такий союзник, як Сполучені Штати Америки, могли шпигувати за приватним листуванням, не маючи ніякого стратегічного обгрунтування, ніякого виправдання з точки зору національної безпеки", - заявив Ейро журналістам, повідомляє РИА «Новости».

У свою чергу міністр внутрішніх справ Франції Манюель Вальс у радіоефірі також заявив про те, що інформація, опублікована в газеті Le Monde, «шокуюча», передає ИТАР-ТАСС.

«У цьому зв'язку від Вашингтона в самі найближчі години будуть вимагатися роз'яснення щодо того, що сталося, - заявив французький політик. - У Франції зі Сполученими Штатами, дружньою країною, існують тісні зв'язки, зокрема у сфері боротьби з тероризмом. Однак якщо буде доведено, що мова йде про промислове шпигунство, про прослуховування французьких високопосадовців, про втручання в особисте життя громадян, то така практика абсолютно неприпустима ».

Раніше в понеділок французька газета Monde повідомила з посиланням документи Едварда Сноудена, що співробітники Агентства національної безпеки США в період з 10 грудня 2012 року з 8 січня 2013 перехопили 70,3 мільйона телефонних розмов французів. При цьому метою було стеження за підозрюваними у зв'язках із терористами, а також за політиками, представниками ділових кіл та французької влади.

Незабаром після цього в МЗС Франції був викликаний посол США в Парижі Чарльз Рівкін, якому було заявлено про неприпустимість застосування подібних способів.