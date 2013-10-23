Україна планує відкрити реверсні поставки газу зі Словаччини до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«100% відкриємо», - сказав міністр.

При цьому, відповідаючи на уточнююче питання УНІАН про те, чи можна чекати поставок палива до кінця року, Ставицький сказав: «Думаю, навіть раніше».

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості України Ставицький має намір у четвер, 24 жовтня, обговорити з членом Європейської комісії з питань енергетики Гюнтером Оттінгером питання поставок газу зі Словаччини до України.

На тему: Словаччина не відкриє реверс газу для України без домовленостей з "Газпромом"

У вересні про складнощі реверсу зі Словаччини говорив глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. За його словами, Словаччина не має повної ясності та можливості для відкриття реверсного потоку до України без домовленостей з «Газпромом», який поставляє цей газ. А узгоджувати реверс, як відзначав Томбінський, необхідно зі всіма учасниками процесу. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує укласти контракт на постачання природного газу в обсягу 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

На думку міністра енергетики і вугільної промисловості Ставицького, відкриття маршруту поставок природного газу через територію Словаччини дозволить Україні повністю диверсифікувати його поставки на територію країни.