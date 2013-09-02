Україна обговорить зі Словаччиною питання реверсних поставок газу - джерело

На зустрічі обговорять питання реверсних поставок газу зі Словаччини. Про це УНІАН повідомило джерело в Міненерговугілля.

"Про рішення по Словаччині буде відомо завтра, оскільки міністр їде до Брюсселя на зустріч з єврокомісаром Еттінгером. У тому числі там розглядатиметься питання з реверсу газу зі Словаччини", - повідомило джерело.

Крім того, в міністерстві спростовують інформацію про затримку постачань газу зі Словаччини, поширену в понеділок низкою ЗМІ .

"Все, про що заявляв міністр, є абсолютною правдою, що б не говорили ЗМІ" , - відповіли на запитання УНІАН у прес -службі.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія до вересня поточного року повинна була дати юридичну оцінку пропозиціям України і Словаччини з реверсних поставок газу.

За словами директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеша Копача, поставки природного газу зі Словаччини в Україну в реверсному режимі можуть початися вже до кінця поточного року, проте це питання безпосередньо залежить від активності дій НАК «Нафтогаз України» в цьому питанні.

Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує укласти контракт на постачання природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

За словами Ставицького , відкриття маршруту постачання природного газу через територію Словаччини дозволить Україні повністю диверсифікувати його поставки на територію країни.