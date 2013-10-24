Міндоходів: Угода з ЄС допоможе українському бізнесу активніше співпрацювати з Польщею

Голова міністерства доходів і зборів Олександр Клименко прогнозує активізацію економічної співпраці між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

"Я переконаний, що підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, заплановане на листопад цього року, дозволить активізувати корисні для двох сторін контакти між польськими та українськими фірмами, а також допоможе польському бізнесу ще більше відкрити Україну як цікаве місце для ведення підприємницької діяльності", - написав Клименко у статті в польському виданні Gazeta Wyborcza.

Глава відомства зазначив, що проведені українською владою останнім часом реформи, серед яких він, зокрема, згадав ухвалення нового митного кодексу та вирішення проблеми повернення ПДВ, підвищують інвестиційну привабливість України.

За його словами, за дев'ять місяців поточного року польські підприємці, що працюють в Україні, отримали "практично повністю" повернення ПДВ у розмірі 21 млн дол., половину з цієї суми - в автоматичному режимі.

Клименко повідомив, що, за останніми даними, в Україні працюють понад 2 тис. польських компаній, а польські інвестиції в українську економіку перевищили 1 млрд дол.

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"За вісім місяців 2013 року Польща посідає четверте місце за обсягом імпорту та експорту в Україну. Товарообіг між нашими державами склав 4,1 млрд дол. Частка польських товарів в українському імпорті становить більше 5%, а експорту до Польщі українських товарів - близько 4%. Український уряд зацікавлений, щоб ці показники збільшувалися", - зазначив він.

Глава відомства написав, що впровадження положень Угоди про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі, спростить торгівлю між Україною та країнами Євросоюзу, закликавши Польщу використовувати цей потенціал.

"План співробітництва Польщі та України в контексті підписання Угоди про асоціацію дуже багатий, але головна мета в тому, щоб український бізнес і громадяни наших країн отримали максимум можливої ​​користі від впроваджуваних змін. Ми вважаємо підписання Угоди про асоціацію великим кроком вперед у відносинах наших держав", - резюмував міністр.

Довідка УНІАН. Польща є найбільшим безпосереднім західним сусідом України та найактивнішим лобістом європейської інтеграції українців.

Україна планує підписати Угоду про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті наприкінці листопада поточного року.