Маркова 2 місяці триматимуть в ізоляторі тимчасового утримання - прихильники екс-депутата

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Родина».

«Ігоря Маркова не мають наміру переводити до Лук’янівського слідчого ізолятора міста Києва: всі два місяці, які Марков проведе за гратами за рішенням Печерського суду, його триматимуть в ізоляторі тимчасового утримання», - сказали в прес-службі.

При цьому в «Родине» посилаються на свої джерела в пенітенціарній службі і уточнюють наступне: «За словами нашого співбесідника, це не унікальний, але украй окремий випадок: підслідного найчастіше залишають в ІТУ в тих випадках, коли необхідно зламати ув'язненого, наприклад для того, щоб сфальсифікувати його справу. Режим в ІТУ набагато суворіший, ніж в СІЗО: там немає прогулянок, заборонені побачення і передачі, немає листування, лежати можна тільки після відбою (вдень - тільки сидіти), за ув’язненими постійно ведеться відеоспостереження».

На тему: В Одесі знову протестують прихильники Маркова, незважаючи на заборону суду

Як повідомляв УНІАН, лідерові партії «Родина» Ігорю Маркова інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними прес-служби МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова тривали в облозі обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям вдалося вивести затриманого Марков з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.