В Одесі знову протестують прихильники Маркова, незважаючи на заборону суду

Як передає кореспондент УНІАН, люди, які прийшли до будівлі ОДА, розташованої на проспекті Шевченка, висловили обурення подіями, пов'язаними із затриманням і арештом лідера партії «Родина» Маркова.

«Ми не дамо в образу Ігоря Олеговича. Те, що з ним чинить нинішній режим, не вкладається в жодні рамки. Ми вирішили робити все можливе для його якнайшвидшого звільнення», - сказав УНІАН один з учасників зборів, який не побажав назвати ім'я і прізвище, представився «простим членом партії «Родина».

Аналогічні наміри висловлювали вголос й інші учасники зборів. Багато з них, здебільшого літні люди, говорили, що вони не належать до політичної сили, яку очолює Марков. При цьому називали іншу політсилу – ПСПУ.

Разом з тим, агітаційно-роз'яснювальну роботу в натовпі проводили члени політради «Родини» Григорій Кваснюк і Сергій Бавболан.

Присутні на місці подій співробітники міліції нікого не затримували і активістам не заважали.

На тему: Суд заборонив проведення масових акцій в Одесі

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 жовтня, Окружний адміністративний суд Одеської області заборонив проведення масових акцій у центрі Одеси до 5 листопада. До суду звернувся виконавчий комітет Одеської міськради, заборона поширюється на всі організації без винятку і стосується вулиць Єврейської, Преображенської, Балковської, Ланжероновської, Пушкінської, Приморської, а також - Думської площі, проспекту Шевченка і Фонтанської дороги.

Лідерові партії «Родина» Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними МВС, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова тримали в осаді обласне відділення міліції. Вночі правоохороницям вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.