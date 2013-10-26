В Одесі знову протестують прихильники Маркова, незважаючи на заборону суду
В Одесі понад 100 прихильників позбавленого мандата народного депутата Ігоря Маркова зібралися біля будівлі Одеської обласної держадміністрації, попри заборону суду проводити акції
Як передає кореспондент УНІАН, люди, які прийшли до будівлі ОДА, розташованої на проспекті Шевченка, висловили обурення подіями, пов'язаними із затриманням і арештом лідера партії «Родина» Маркова.
«Ми не дамо в образу Ігоря Олеговича. Те, що з ним чинить нинішній режим, не вкладається в жодні рамки. Ми вирішили робити все можливе для його якнайшвидшого звільнення», - сказав УНІАН один з учасників зборів, який не побажав назвати ім'я і прізвище, представився «простим членом партії «Родина».
Аналогічні наміри висловлювали вголос й інші учасники зборів. Багато з них, здебільшого літні люди, говорили, що вони не належать до політичної сили, яку очолює Марков. При цьому називали іншу політсилу – ПСПУ.
Разом з тим, агітаційно-роз'яснювальну роботу в натовпі проводили члени політради «Родини» Григорій Кваснюк і Сергій Бавболан.
Присутні на місці подій співробітники міліції нікого не затримували і активістам не заважали.
На тему: Суд заборонив проведення масових акцій в Одесі
Як повідомляв УНІАН, учора, 25 жовтня, Окружний адміністративний суд Одеської області заборонив проведення масових акцій у центрі Одеси до 5 листопада. До суду звернувся виконавчий комітет Одеської міськради, заборона поширюється на всі організації без винятку і стосується вулиць Єврейської, Преображенської, Балковської, Ланжероновської, Пушкінської, Приморської, а також - Думської площі, проспекту Шевченка і Фонтанської дороги.
Лідерові партії «Родина» Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними МВС, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.
22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова тримали в осаді обласне відділення міліції. Вночі правоохороницям вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.