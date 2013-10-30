Суд без представників Крашкової допитав екс-начальника Врадіївського райвідділку

Як передає кореспондент УНІАН, Синицький дав свідчення суду в середу, 30 жовтня, за епізодом про перевищення влади і приховування злочину заступником начальника Врадіївського райвідділу Михайлом Кудринським.

Зокрема, свідок заявив, що підсудний Кудринський 27 червня "займався телефоном потерпілої, проглядаючи номери".

Читайте також: Ірина Крашкова відмовилася від одного зі своїх адвокатів

Нагадаємо, телефон Ірини Крашкової досі вважається не знайденим.

Проте після уточнення судді, Синицький заявив, що обмовився, і сказав, що Кудринський займався не самим телефонним апаратом, а мобільним зв'язком.

Як повідомив УНІАН представник Крашкової в суді Руслан Радецький, йдеться про мобільний телефон потерпілої, яким підсудні оволоділи при скоєнні злочинів.

"Варто відзначити, що як представник Ірини Крашкової, я двічі звертався до суду з клопотанням про виклик свідка і його повторний допит для встановлення обставин місця знаходження мобільного телефону після скоєння злочину. Проте, Первомайським районним судом мої клопотання були відхилені. Тоді як зі свідчень свідка виходить, що телефон потерпілої був у підсудного Кудринського. В даний час його місцезнаходження не встановлене, а органом досудового розслідування не проводилися слідчі дії, спрямовані на встановлення, вилучення і приєднання його до матеріалів справи як речового доказу. Шкода, що Первомайським районним судом і прокуратурою Миколаївської області не взято до уваги бажання і неодноразові заяви потерпілої проводити розгляд справи за всіма епізодами злочину, скоєного стосовно неї, з її участю та її представника", - наголосив Радецький.

За його словами, Ірина Крашкова через втрату здоров'я від одержаних тяжких ушкоджень перебуває сьогодні на лікуванні, тому взяти участь в судовому засіданні для захисту своїх інтересів не може.

"Враховуючи сьогоднішній допит свідка, у потерпілої та її представника виникли питання щодо заявлених ним обставин, але як сторона кримінального провадження потерпіла позбавлена права ставити питання свідку, чим грубо порушуються її процесуальні права", - відзначив Радецький.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня представник жертви "врадіївських гвалтівників" Ірини Крашкової Руслан Радецький заявив журналістам, що Первомайський районний суд порушив права Крашкової, розглядаючи справу за її відсутності.

При цьому прокурор, яка представляє державне обвинувачення, Наталія Висоцька заявила, що права Крашкової ніхто не порушував.

18 жовтня під час засідання суду близько 15.45 Крашковій стало зле, коли суд проглядав відеозапис відтворення злочину.

Близько 16.00 на місце прибула «швидка допомога» і відвезла потерпілу.