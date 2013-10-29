Суд порушив права Крашкової - адвокат

Представник потерпілої у "врадіївській справі" Ірини Крашкової Руслан Радецький заявив, що Первомайський районний суд порушив права Крашкової, розглядаючи справу у її відсутність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Радецький сказав журналістам по телефону.

"У даному випадку порушуються права потерпілої Ірини Крашкової... І бажання Ірини брати участь у розгляді всіх епізодів підтверджене зверненням до суду телеграмами і особисто", - сказав Радецький.

При цьому прокурор Наталія Висоцька, що представляє державне звинувачення, заявила, що прав Крашкової ніхто не порушував.

"Кримінально-процесуальний кодекс визначає виняткове коло осіб, за відсутності яких неможливе здійснення процесу - це обвинувачений і державне звинувачення. Тому потерпілу в цьому процесі представляють не лише її представники і вона сама, але й державне звинувачення. Тому я вважаю, що має права потерпілої в даному випадку не порушуються, тим паче, що ми слухаємо інший епізод, який не стосується її особисто", - сказала Висоцька.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня під час засідання суду близько 15.45 Крашковій стало зле, коли суд переглядав відеозапис відтворення злочину.

Близько 16.00 на місце прибула машина швидкої допомоги і відвезла потерпілу.

З 21 по 29 жовтня суд розглядав епізоди, в яких Крашкова не була задіяна. Зокрема, це зловживання владою і службова підробка підсудним Дмитром Поліщуком, незаконне зберігання наркотиків і документів Євгеном Дрижаком і перевищення влади Михайлом Кудринським.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабиненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабиненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.