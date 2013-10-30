Ірина Крашкова відмовилася від одного зі своїх адвокатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час судового засідання у "врадіївській справі" оголосила секретар суду.

При цьому ні самої Ірини, ні її представників у суді не було.

Як повідомив УНІАН по телефону сам Стельмах, його договір із клієнткою було розірвано 25 жовтня.

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"Договір розірвано, більше коментувати я нічого не буду", - сказав адвокат.

Інтереси Крашкової в суді тепер захищає лише Руслан Радецький.

Нагадаємо, що після завершення досудового розслідування Крашкова відмовилася від послуг адвоката Ірини Поспєлової.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу та завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтування та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненко інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.