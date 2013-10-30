Ірина Крашкова відмовилася від одного зі своїх адвокатів
Жертва "Врадіївського зґвалтування" Ірина Крашкова відмовилася від послуг одного зі своїх адвокатів Євгена Стельмаха
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час судового засідання у "врадіївській справі" оголосила секретар суду.
При цьому ні самої Ірини, ні її представників у суді не було.
Як повідомив УНІАН по телефону сам Стельмах, його договір із клієнткою було розірвано 25 жовтня.
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"Договір розірвано, більше коментувати я нічого не буду", - сказав адвокат.
Інтереси Крашкової в суді тепер захищає лише Руслан Радецький.
Нагадаємо, що після завершення досудового розслідування Крашкова відмовилася від послуг адвоката Ірини Поспєлової.
Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.
28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу та завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.
5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтування та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненко інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.
26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.