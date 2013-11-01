Україна в жовтні скоротила імпорт газу із Польщі у 6 разів

Про це свідчать дані компанії Gaz System, що управляє газотранспортною системою Польщі, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Україна минулого місяця імпортувала газ з Польщі лише 7 днів, а поставки становили від 0,2 до 4 млн. кубометрів газу на добу.

Найбільше Україна минулого місяця прокачала 30 жовтня, а наступного дня імпорт знову припинився.

Заявка на прокачування газу на 1 листопада становить 1,4 млн. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні "Нафтогаз України" заявив про припинення імпорту газу через Польщу через дуже високу ціну.

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У той же час наприкінці місяця про початок тестових поставок поінформувала польська PGNIG, яка уклала відповідний контракт з українською "ДПЕК Трейдинг" і планувала "декілька днів" прокачувати до 3,5 млн. кубометрів газу на добу.

Вересень став другим місяцем поспіль, коли імпорт газу через Польщу скоротився в місячному вираженні - на 16%, до 87 млн. кубометрів після 9% зниження у серпні.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною, що входить до Євросоюзу, через яку Україна з листопада 2012 почала поставку газу, намагаючись замінити дорогий російський газ, який обходиться країні дорожче за прямим контрактом з "Газпромом", ніж через посередника з Європи.

Україна на практиці може купити через Польщу менш як 4,8 млн. кубометрів газу на добу або близько 1,750 млрд на рік через обмежені можливості пункту "Хермановіце", через який поставляється газ.

Торік український "Нафтогаз" купив у свого головного постачальника газу, Російської Федерації, 33 млрд кубометрів газу або в середньому 90 млн. кубометрів на добу.