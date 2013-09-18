Україна за 8 місяців імпортувала газу на $ 6,5 мільярдів

При цьому Міндоходів не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

Згідно з повідомленням, імпорт природного газу в грошовому вираженні в серпні 2013 року становив 0,974 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна до початку опалювального сезону може закачати в ПСГ близько 20-21 млрд кубометрів газу, включаючи 6-7 млрд кубометрів власного видобутку і 6,5 млрд кубометрів, які закачуватимуть структури Group DF, решта - російський газ.

За даними українського оператора газотранспортної системи - компанії «Укртрансгаз», обсяг імпорту природного газу з Польщі і Угорщини до України в січні-серпні поточного року становив 1,1 млрд куб. м при прогнозному обсязі імпорту з Європи, розрахованому Міністерством енергетики і вугільної промисловості України в цілому по року, в 2,5 млрд куб м.

Читайте також: Україна цьогоріч планує імпортувати до 2,5 мільярда кубів реверсного газу

Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.

На сьогодні поставками газу до України займаються: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченка ВЕТЕК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі, РФ).