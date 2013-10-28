Україна відновила імпорт газу через Польщу

Про це свідчать дані польської компанії Gaz-System, що управляє газотранспортною системою, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

У суботу і неділю "Нафтогаз України" за контрактом з німецькою RWE Supply&Trading імпортував близько 1,4 і 1,3 млн. кубометрів газу, а заявка на сьогодні становила 3,2 млн. кубометрів газу.

На тему: Україна припинила імпорт польського газу через дорожнечу

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня Україна імпортувала через Польщу тільки 5-6 жовтня по близько 0,2 млн. кубометрів газу, що в 10 разів менше мінімальних поставок через польську ГТС у вересні.

Потужності пункту "Хермановіце", через який поставляється газ до України через Польщу, дозволяють максимально щодоби прокачувати до 4,8 млн. кубометрів газу.

У вересні Україна імпортувала з Польщі 87 млн. кубометрів газу, що на 16% менше, ніж у серпні цього року. Вересень також став другим місяцем поспіль, коли поставки газу через польську газотранспортну систему скоротилися: у серпні поставки впали на 9%.

Польща стала першою країною, через яку Україна почала імпортувати газ з Європи в листопаді 2012 року, відзначаючи, що це паливо через посередника обходиться країні дешевше, ніж за прямим контрактом із "Газпромом".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м, включаючи 18 млрд кубів від російського газового монополіста компанії "Газпром", від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Наприкінці вересня польська компанія PGNiG, яка є монопольним покупцем і продавцем газу в Польщі та забезпечує свої потреби в "блакитному паливо" за рахунок власного видобутку лише на близько 30%, заявила про те, що готова поборотися з RWE та іншими неназваними компаніями за право поставляти газ до України, яка активно шукає інших постачальників в Європі через дуже дорогий газ за прямим контрактом із російським "Газпромом".