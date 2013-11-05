Янукович проведе засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За інформацією радника Президента - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин, виконавчого секретаря Ради вітчизняних та іноземних інвесторів Андрія Гончарука, на засіданні буде, зокрема, проаналізовано діяльність робочих органів ради у міжсесійний період, визначено пріоритетні напрями співпраці представників влади та бізнесу, представлених у цьому консультативному механізмі, на наступний рік.

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Окрема увага приділятиметься шляхам збільшення обсягів інвестицій та активізації господарської діяльності в умовах очікуваного тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

«Передбачається обговорення найактуальніших сьогодні питань економічного розвитку країни, вирішення яких потребує спільних кроків представників влади та бізнесу, спрямованих, в тому числі, на подальше поліпшення вітчизняного інвестиційного клімату», - підкреслив радник Президента.

За словами Гончарука, підготовлені інвесторами рекомендації вже проаналізовані Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів і Координаційним центром із впровадження економічних реформ. За результатами пленарного засідання ради очікується надання відповідного доручення глави держави.