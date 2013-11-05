Асоціація з ЄС покращить економіку України – Американська торгова палата

Таку думку висловив президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоскі на брифінгу для преси після завершення Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що підписання угоди є дуже важливим кроком для країни, який дозволить в тому числі через гармонізацію законодавства та стандартів до стандартів ЄС зняти багато проблемних питань, які сьогодні існують у веденні бізнесу інвесторів.

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“Ми, як бізнес, дуже сильно чекаємо на те, що Україна досягне того, чого вона прагне в об'єднані з ЄС”, - сказав Зукоскі.

Він також підкреслив, що є дуже оптимістичним щодо підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом у Вільнюсі наприкінці листопада.

“Ключами до успіху України буде верховенство права і виконання вже ухвалених законів”, - сказав президент Американської торгової палати в Україні.