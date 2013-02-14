У Торговій палаті США кажуть, що далі слово за українською владою, а не за МВФ

Ключові рішення у галузі економічної політики держави повинні бути озвучені вже найближчими тижнями українською владою, а не представниками Міжнародного валютного фонду, місія якого завершила свою роботу в Україні й, як очікується, повернеться для продовження переговорів у березні.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоскі.

«В Україні завершила роботу місія МВФ, яка цілком чітко дала зрозуміти, що має бути зроблено для відновлення фінансування. І зараз слово скоріше за українською стороною, а не за МВФ. Чи готова влада сьогодні застосовувати непопулярні заходи для того, щоб завтра з'явилися умови для економічного зростання, створення нових робочих місць?», - звернув увагу Х.Зукоскі.

На його думку, основна складність нинішнього року в тому, що саме цього року українській владі доведеться приймати давно обумовлені, але, проте, важкі рішення, які й визначать, яким буде рік – складним або простим, чи стане він в результаті роком великих реформ або час буде в черговий раз упущено.

«І тут питання до уряду: чи йде він у руслі реформ, пропонованих МВФ, або шукає альтернативні джерела фінансування й діє так, як вважає за потрібне без зовнішніх порадників», - зазначив Х.Зукоскі.

При цьому він ще раз підкреслив, що МВФ важливий не своєю кредитною лінією, а, скоріше загальним сигналом інвесторам. «Чому МВФ такий важливий? Не лише й не стільки через гроші. Співпраця з МВФ це як і раніше сигнал про те, що Україна йде в правильному напрямку. Найлегше зараз відмовитися від умов МВФ і залишитися при своїй думці щодо непопулярних економічних кроків. Але якщо їх усе-таки зробити, то вже в середньостроковій перспективі українська економіка стане значно здоровіша й стійкіша», - сказав глава Американської торгової палати.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня до 12 лютого. Після закінчення роботи голова місії Крістофер Джарвіс виступив із заявою, в якій висловив занепокоєння станом справ в українській економіці, спрогнозувавши, що без суттєвих структурних змін зростання української економіки в 2013 році не перевищить 1% при збереженні значного дефіциту рахунку поточних операцій.

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