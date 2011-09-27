Товарообіг між країнами ГУАМ у 2011 році зросте майже на 20%?

У 2011 році зростання внутрішнього товарообігу держав - членів ГУАМ становитиме близько 20% і досягне приблизно 4,5 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, про це сказав Генеральний секретар ГУАМ Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ на зустрічі з виконуючим обов`язки Президента Республіки Молдова Маріаном ЛУПУ, який в рамках свого робочого візиту до Києва відвідав Секретаріат ГУАМ.

В.ЧЕЧЕЛАШВІЛІ проінформував в.о. Президента Республіки Молдова про перспективи розвитку організації. Особливу увагу було приділено реалізації проектів і програм співпраці ГУАМ. В.ЧЕЧЕЛАШВІЛІ повідомив, що до кінця року буде введено в дію систему криптографічного захисту Віртуального центру ГУАМ із боротьби з організованою злочинністю.

Також до кінця року намічено затвердити Концепцію транспортного транзитного коридору ГУАМ на рівні керівників відомств, відповідальних за розвиток транспорту в державах - членах ГУАМ.

Генеральний секретар відзначив значення проведення чергової Парламентської Асамблеї ГУАМ 10-11 жовтня в Баку і висловив надію, що делегація Парламенту Республіки Молдова візьме в ній активну участь.

Зі свого боку в.о. Президента Республіки Молдова пообіцяв сприяння розвитку співпраці у форматі ГУАМ.

Крім того, в Секретаріаті ГУАМ відбулася зустріч в.о. Президента Республіки Молдова з представниками молдавської діаспори в Україні. М.ЛУПУ, зокрема, проінформував представників діаспори про розвиток політичного процесу в Республіці Молдова.