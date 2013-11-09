Азаров заявив, що економіку України «треба носити на руках»

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що сьогодні економіку України «треба носити на руках» і контролюючим органам не вносити «додаткових ускладнень».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку, виступаючи на конференції Донецької обласної Партії регіонів.

«Звертаючись до всіх контролюючих органів країни, я хочу сказати – економіка України зараз перебуває в такій ситуації, коли її треба носити на руках, підкреслюю – на руках. І ніяких додаткових ускладнень», - сказав Азаров.

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При цьому він додав: «Я чітко сказав – це позиція Президента і уряду. І зараз за вказівкою Президента створено робочу групу, я її недавно збирав, і намітили низку пропозицій, з якими виходитимемо і на Президента, і уряд, і які будуть оформлені у вигляді нормативних документів».

Прем'єр-міністр зазначив, що цього року уряд вже прийняв низку рішень щодо захисту свого ринку, хоч і мав «достатньо проблемну розмову з Європейською комісією», але запевнив, що Україна і надалі «дотримуватиметься Статуту СОТ».

Проте при цьому акцентував: «Але ще раз підкреслюю – ми наших виробників зараз повинні носити на руках».